2022-11-18 10:00:00 – 2022-11-18 11:30:00 EUR Médiathèque de Viry – Rencontre privilégiée. Vendredi 18 novembre de 10h à 11h30 à Viry. Rencontre privilégiée. Langue de Molière… jouons avec les expressions. À travers

des jeux de mots, des trompe-oreilles… l’accueil sénior aura pour thème la langue française. Il vise à se familiariser avec la médiathèque, bénéficier de conseils lecture en toute convivialité… Ouvert aux personnes de plus de 60 ans. Gratuit, sur inscription. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

