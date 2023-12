Archipel Médiathèque de Villepinte Villepinte, 3 janvier 2024, Villepinte.

Archipel Mercredi 3 janvier 2024, 10h30 Médiathèque de Villepinte Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T11:00:00+01:00

Fin : 2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T11:00:00+01:00

Archipel est une œuvre mobile, changeante dans sa forme, sa durée et son interprétation. Ce voyage dans l’imaginaire est dédié à la petite enfance.

« Tout commence à fleur de peau et du bout des lèvres. Une caresse, la voix enveloppe la rondeur blanche du petit. Une barque l’emporte au gré des sons… »

Balancer, pousser, retourner, amplifier ou frotter, chaque mouvement est l’histoire d’une découverte et l’écho d’une émotion. Porteur d’une musicalité, son amplitude et sa douceur nuance les jeux vocaux.

Avant la parole, les sons, les gestes et les formes se fondent les uns aux autres. Ils créent un rythme, une écoute où l’acteur et les enfants se rencontrent.

Conception et interprétation par Laurent Dupont / A partir de 10 mois

Médiathèque de Villepinte 251 boulevard Robert Ballanger, 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 92 46 81 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@acta95.net »}]

jeune public theatre

Agnès Desfosses