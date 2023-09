Spectacle : Eurêkoi ? Médiathèque de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle : Eurêkoi ? Samedi 7 octobre 2023 à 15h30 et 17h à la Médiathèque de Villeneuve d’Ascq

Comment nous vient l’idée d’une invention ?

Comment surgit l’étincelle ?

Comment surgit la lumière qui illumine les ténèbres ?

Le sens de l’observation me direz-vous.

L’envie de voir le monde comme il pourrait être et pas seulement comme il est.

Comment penser autrement les choses ?

Comment accepter d’être différent et en faire une force ?

Informations :

Tout public – gratuit

À partir de 8 ans

Réservations au 03 20 61 73 00

Par la Compagnie du Creac’h

https://vimeo.com/605645715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00