Villeneuve-d'Ascq Ciné-goûter Médiathèque de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 20 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-goûter 20 septembre – 20 décembre, les mercredis Médiathèque de Villeneuve d’Ascq Gratuit Viens découvrir plusieurs dessins animés, avant de prendre un petit goûter à la médiathèque

Les rendez-vous : Mercredi 20 septembre 15h30 pour les 3/5 ans

Mercredi 25 octobre 14h30 pour les + de 8 ans

Mercredi 20 décembre 15h30 pour les 3/5 ans Médiathèque de Villeneuve d'Ascq 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-09-20T15:30:00+02:00 – 2023-09-20T16:30:00+02:00

