Samedi 17 juin 2023, à 16h30, la médiathèque propose un spectacle jeune public pour les 1 à 3 ans.

Cécile Bergame, de la Cie À Corps Bouillon, conte et chante pour les tout-petits, de 1 à 3 ans.

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? Où vont les choses et les gens quant on ne les voit plus ?

Durée : 30 mn.

Gratuit sur réservation au 03 20 61 73 00

Médiathèque de Villeneuve d'Ascq 96 chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

la Voyouse Conte Sur le dos d’une Souris De Cécile Bergame Cie A Corps Bouillon