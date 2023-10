Atelier Théâtre d’ombres Médiathèque de Villaudric Villaudric, 15 novembre 2023, Villaudric.

Atelier Théâtre d’ombres 15 et 22 novembre Médiathèque de Villaudric Entrée sur inscription

Lors de ces ateliers, les participants fabriqueront des écrans à partir de cagettes en carton et de papier calque. Ils découperont des gures, personnages et accessoires pour inventer et raconter des histoires. Ils seront initiés à l’apprentissage de la technique de l’ombre et l’utilisation des lampes et écrans et à l’élaboration de saynètes à écrire ou à adapter d’un album.

Médiathèque de Villaudric 86 Bis place Emile Bordes 31620 VILLAUDRIC Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 14 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00