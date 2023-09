Atelier Masques Médiathèque de Villaudric Villaudric Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villaudric Atelier Masques Médiathèque de Villaudric Villaudric, 18 octobre 2023, Villaudric. Atelier Masques Mercredi 18 octobre, 14h00 Médiathèque de Villaudric Entrée sur inscription Cet atelier propose aux visiteurs de construire un masque à l’aide d’objets de récupération et de matériaux de seconde main. Le masque pourra être une pure création personnelle, s’inspirer de masque traditionnel, mythologique, animal, humain ou même hybride. Lors de cet atelier vous vous amuserez à assembler des matériaux, jouer à créer des masques avec des expressions propres à chacun tout en donnant une nouvelle vie à des objets de récupération Médiathèque de Villaudric 86 Bis place Emile Bordes 31620 VILLAUDRIC Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 82 14 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

