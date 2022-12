Jeu créatif Médiathèque de Villars-les-Dombes Villars-les-Dombes Catégories d’évènement: Ain

Jeu créatif Médiathèque de Villars-les-Dombes, 1 mars 2023, Villars-les-Dombes. Jeu créatif 1 mars – 8 avril 2023 Médiathèque de Villars-les-Dombes

Gratuité

Dis-moi Dix mots Médiathèque de Villars-les-Dombes 51, passage Jean Ferrat 01330 Villars-les-Dombes Villars-les-Dombes 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Parking devant la médiathèque

04-74-98-26-95 https://www.mediatheque-villars-les-dombes.fr/ https://www.facebook.com/MediaVLD La médiathèque vous accueille 18h/semaine, c’est un lieu de vie ouvert à tous, nous vous proposons un large choix de livres, revues, bandes dessinées, CD audio, livres-cd et DVD pour adultes, adolescents et enfants. Dans le cadre des « Dis-moi dix mots », opération du ministère de la Culture, vous êtes invités à jouer avec les 10 mots » à tous les temps » et à les mettre en scène sur tous les modes : écriture, chanson, dessin… Voici les 10 mots proposés comme autant d’invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie : « Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac »

Déposez à la médiathèque ou envoyez nous par mail vos créations au plus tard le samedi 1er avril. Tous les participants seront récompensés et vos créations seront exposées à la médiathèque. Pendant tout le mois de mars, de nombreux jeux : mots croisés, mots coupés, charades, mots en miroir, quizz, mots cachés, escalettres … seront proposés à la médiathèque. Alors à vous de jouer et de créer !

