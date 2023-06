Conférence : « Vienne à l’âge industriel : le quartier de l’Isle », par Sophie Luchier (Service du patrimoine du Département de l’Isère) Médiathèque de Vienne Vienne Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Conférence : « Vienne à l'âge industriel : le quartier de l'Isle », par Sophie Luchier (Service du patrimoine du Département de l'Isère)
Dimanche 17 septembre, 16h30
Médiathèque de Vienne

Sophie Luchier travaille au département de l'Isère, service du patrimoine. Sa mission actuelle est de recenser, à travers le cas de plusieurs villes en Isère, les transformations urbaines provoquées par le développement industriel (19e, 20e s.). Pour Vienne, elle a particulièrement étudié une zone au sud de la ville : le quartier de l'Isle.

