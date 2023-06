Visites guidées de la réserve du fonds patrimonial Médiathèque de Vienne Vienne Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Vienne Visites guidées de la réserve du fonds patrimonial Médiathèque de Vienne Vienne, 16 septembre 2023, Vienne. Visites guidées de la réserve du fonds patrimonial Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Vienne Sur inscription La Médiathèque du Trente, à Vienne (Isère), possède un fonds patrimonial de 30000 documents. Exceptionnellement pour les Journées du patrimoine, la réserve où sont conservés ces précieux trésors ouvre ses portes. Suivez le guide (le responsable de la collection) et découvrez un lieu dédié à la conservation du patrimoine écrit. Médiathèque de Vienne Médiathèque de Vienne, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 15 99 40 http://www.letrente.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0474159940 »}] Médiathèque du Pôle Culture le Trente Arrêt de bus proche. Gare à proximité. PArkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 ©Médiathèque de Vienne Détails Catégories d’Évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Vienne Adresse Médiathèque de Vienne, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vienne Departement Isère Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Vienne Vienne

