Fin : 2024-01-19T18:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00 Pour cette nouvelle édition des Nuits de la Lecture sur le thème du Corps, la médiathèque de Vic-en-Bigorre vous invite à découvrir les Corps célestes, avec plusieurs animations proposées: Du 2 au 31/01: exposition photo de Yannick Legodec

Mercredi 10/01 à 10h30: Heure du conte pour les enfants « La tête dans les étoiles »

Vendredi 19/01 à 17h: atelier pour les 6-10 ans « Fabrication d’une boîte lumineuse » (sur inscription)

Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie

