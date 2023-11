La faim est proche Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre, 9 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

SAMEDI 9 DECEMBRE, la médiathèque de Vic-en-Bigorre vous propose une après-midi au goût de fête en présence de MELANCHOLYA, artiste-photographe passionnée qui présentera son livre LA FAIM EST PROCHE et autres objets de création. A 15h30 des lectures gourmandes par la médiathèque accompagneront la rencontre.

Melancholya était venue à la médiathèque en 2022 à l’occasion de la Quinzaine de l’Image organisée par Peleyre. Elle avait alors reçu le Prix du jeune lauréat du concours. Nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau pour partager son univers. Amateurs de cuisine, de tableaux ou de photographie, ne ratez surtout pas cette rencontre!!! Son livre fera de surcroît un très beau cadeau de Noël.

« La Faim Est Proche” est un projet artistique alliant photographie et cuisine qui raconte les aventures culinaires et fictives d’une jeune cuisinière, Hannah-Belle, au sein du Manoir au bois doré et de ses habitants. Après avoir été exposé de nombreuses fois en galerie d’art et dans des établissements culturels publiques, le livre s’est avéré être la suite logique de cette aventure. A travers cet ouvrage à cheval entre le catalogue d’exposition et le livre de cuisine pratique, l’auteure livre 45 recettes de cuisine et 62 photographies mises en scène à la manière des peintres classiques, en clair-obscur et dans une ambiance ancienne.

Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 36 90 54 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@adour-madiran.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

