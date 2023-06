L’été Manga Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre L’été Manga Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre, 7 juillet 2023, Vic-en-Bigorre. L’été Manga 7 juillet et 4 août Médiathèque de Vic Pour discuter de vos lectures, voter les futures acquisitions et découvrir de nouveaux mangas, rendez-vous à la médiathèquede Vic-en-Bigorre les vendredis 7 juillet et 4 août de 16h à 18h. Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 43 05 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

