Vic-en-Bigorre Partir en Livre à Vic Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre, 4 juillet 2023, Vic-en-Bigorre. Partir en Livre à Vic Mardi 4 juillet, 17h00 Médiathèque de Vic Sur inscription jusqu’au 28 juin Mardi 4 juillet de 17h à 20h, la médiathèque de Vic-en-Bigorre organise pour les 6-10 ans une soirée 100% interdite aux parents, dans l’univers d’une de leurs héroïnes préférées: Mortelle Adèle.

Au programme: défis mortels, jeux numériques, fabrication d’un générateur de bêtises, etc. Et bien sûr, des cookies! Médiathèque de Vic 1, quai rossignol Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 43 05 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

