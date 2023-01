Mini Concert Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Mini Concert Médiathèque de Vic, 25 mars 2023, Vic-en-Bigorre. Mini Concert Samedi 25 mars, 11h00 Médiathèque de Vic

Entrée libre

avec les élèves de l’école de musique de Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Samedi 25 mars à 11h, les élèves de l’école Vic Music et leurs professeurs vous invitent à une pause musicale dans l’espace jeunesse de la médiathèque de Vic-en-Bigorre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00

2023-03-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Médiathèque de Vic Adresse quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre lieuville Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

Mini Concert Médiathèque de Vic 2023-03-25 was last modified: by Mini Concert Médiathèque de Vic Médiathèque de Vic 25 mars 2023 Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées