Le 10 mars je lis, nous lisons, et vous? Vendredi 10 mars, 09h00 Médiathèque de Vic

Entrée libre

Journée du quart d’heure de lecture national Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Pour la 2ème édition du « quart d’heure de lecture » national organisé par le Centre national du Livre et le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, la médiathèque de Vic-en-Bigorre ouvrira ses portes non-stop de 9h à 18h le vendredi 10 mars 2023.

A cette occasion, vous pourrez “emprunter” un bibliothécaire! 1/4 d’heure de lecture à voix haute vous sera offert parmi une large sélection: conte, poésie, nouvelle,…

Alors, n’hésitez pas à venir passez un quart d’heure de lecture avec nous!

