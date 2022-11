Trois fois rien Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Trois fois rien Médiathèque de Vic, 17 décembre 2022, Vic-en-Bigorre. Trois fois rien Samedi 17 décembre, 10h30 Médiathèque de Vic

Réservation conseillée

Spectacle de contes à partir de 5 ans Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Un spectacle qui fait l’éloge de nos ressources naturelles, en invitant le jeune spectateur à découvrir les trésors cachés de son for intérieur.

Durée: 45 mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:30:00+01:00

2022-12-17T11:30:00+01:00 Cie Tadam

