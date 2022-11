Soirée Solidarité avec l’Ukraine Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Soirée Solidarité avec l’Ukraine Médiathèque de Vic, 26 novembre 2022, Vic-en-Bigorre. Soirée Solidarité avec l’Ukraine Samedi 26 novembre, 19h00 Médiathèque de Vic

Inscription par SMS au 06 03 85 55 81

Projkection de photos et vidéos et repas ukrainien Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Samedi 26 novembre à 19h à la médiathèque de Vic-en-Bigorre, l’association Solidarité Adour Pyrénées Ukraine Kirovograd vous convie à une soirée de solidarité avec l’Uhraine. Projection de photos et de vidéos du dernier convoi humanitaire. Repas ukrainien. Exposition vendte des tableaux de Mariia Stognij.

