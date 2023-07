Atelier généalogie Médiathèque de Verrières Verrières, 28 octobre 2023, Verrières.

Atelier généalogie Samedi 28 octobre, 10h00 Médiathèque de Verrières Gratuit, inscription recommandée

Atelier généalogie (1ère séance) animé par Isabelle Soulard, historienne, auteure, conférencière et animatrice, afin d’aider jeunes et moins jeunes à commencer leur arbre généalogique.

Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières 86410 Bas Conac Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bm-verrieres.departement86.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549396941 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.verrieres86@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mediathequedeverrieres86/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00

atelier généalogie