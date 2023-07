Jeux vidéo Médiathèque de Verrières Verrières, 18 octobre 2023, Verrières.

Jeux vidéo Mercredi 18 octobre, 14h30 Médiathèque de Verrières Gratuit, sur inscription

Viens jouer avec tes copains à des jeux vidéo sportifs (volley, bowling, rafting, etc…) ! Ateliers animés par François de la Bibliothèque Départementale de la Vienne.

Deux séances : 14h30-15h30 et 16h00-17h00

Deux groupes de 6 joueurs, à partir de 8 ans

Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières 86410 Bas Conac Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:30:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

jeux vidéo sport