Exposition autour de l’eau Médiathèque de Verrières, 11 février 2023, Verrières. Exposition autour de l’eau 11 février – 29 avril Médiathèque de Verrières Exposition participative sur le thème de l’eau Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Bas Conac Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Médiathèque de Verrières recherche des objets insolites, originaux, anciens, rétros… pour réaliser une grande exposition participative en lien avec l’eau (boisson, hygiène, ménage, jardinage, lavoir, moulin, bateau, source, faune, flore, etc…)

Merci de les déposer à la médiathèque avant le 11/02/2023.

Exposition accessible aux heures d’ouverture de la Médiathèque jusqu’au 30 avril 2023.

2023-02-11T09:00:00+01:00

2023-04-29T12:00:00+02:00

