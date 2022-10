Ensemble découvrons le Troc Jardin à Vendeville Médiathèque de Vendeville Vendeville Catégories d’évènement: Nord

Vendeville

Ensemble découvrons le Troc Jardin à Vendeville Médiathèque de Vendeville, 14 octobre 2022, Vendeville. Ensemble découvrons le Troc Jardin à Vendeville 14 et 15 octobre Médiathèque de Vendeville

Gratuit

Ensemble découvrons le Troc Jardin à Vendeville dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de Vendeville Rue du Guet Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France Ensemble découvrons le Troc Jardin :

– Inauguration de la nouvelle grainothèque : Venez échanger vos graines de fleurs, de légumes avec d’autres mains vertes Vendevilloises !

– Vous êtes jardinier, venez avec vos surplus : boutures, outils, livres, des conseils, des services à proposer…

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:00:00+02:00

2022-10-15T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Vendeville Autres Lieu Médiathèque de Vendeville Adresse Rue du Guet Vendeville Ville Vendeville lieuville Médiathèque de Vendeville Vendeville Departement Nord

