Indre-et-Loire Visite « Espaces de divertissement et de loisirs » Médiathèque de Vauchevrier Château-Renault, 14 octobre 2023, Château-Renault. Visite « Espaces de divertissement et de loisirs » Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque de Vauchevrier Gratuit, sur inscription À Château-Renault, le patrimoine des sports est représenté par plusieurs complexes sportifs des années 1970-2000, des pratiques sportives parfois rares, une Union Sportive Renaudine active depuis 1920 et au riche palmarès. Le patrimoine des loisis est, quant à lui, représenté par un cinéma centenaire, une salle des fêtes Art Déco, un Mille-Club original de 1975, un camping aux 60 ans d’histoire, d’anciennes sociétés musicales ou des fêtes ouvrières mémorables jusqu’à celles de la diversité associative d’une ville à la campagne. Médiathèque de Vauchevrier Rue de Vauchevrier 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 60 42 https://mediatheque.ville-chateau-renault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

