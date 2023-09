Tournoi Mario Kart 8 Deluxe© – Mois du Jeu vidéo Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Tournoi Mario Kart 8 Deluxe© – Mois du Jeu vidéo Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 26 octobre 2023, Varennes-Vauzelles. Tournoi Mario Kart 8 Deluxe© – Mois du Jeu vidéo Jeudi 26 octobre, 14h30 Médiathèque de Varennes-Vauzelles Entrée libre, places limitées, inscription à la médiathèque obligatoire, entre 10 et 17 ans Participez au tournoi Mario Kart 8 Deluxe© organisé le jeudi 26 octobre à la médiathèque de Varennes-Vauzelles.

Les 4 meilleurs joueurs du tournoi, agés de 10 à 17 ans représenteront Varennes-Vauzelles lors de la grande finale, qui se tiendra le 18 novembre, à l’auditorium du Centre culturel Jean Jaurès, de 10h à 17h. La participation est gratuite à condition d’être abonnée au réseau des médiathèques. Les présélections et la finale sont ouvertes aux jeunes âgés de 10 à 17 ans (âge en cours au moment de l’inscription au tournoi).

Les participants et gagnants des éditions précédentes peuvent se réinscrire. Médiathèque de Varennes-Vauzelles Rue Louis Bodin, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-varennes-vauzelles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386710259 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T17:30:00+02:00 jeux vidéo mois du jeu vidéo Nevers agglomération

