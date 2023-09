Mois du Jeu vidéo à Varennes-Vauzelles Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 25 octobre 2023, Varennes-Vauzelles.

Mois du Jeu vidéo à Varennes-Vauzelles 25 octobre – 19 novembre Médiathèque de Varennes-Vauzelles Entrée libre, conditions variables selon les activités

À vos consoles

Le Mois du Jeu vidéo revient à Varennes-Vauzelles du 18 octobre au 18 novembre pour sa troisième édition. Au programme découverte et partage autour des jeux vidéo : ateliers, tournoi rétro-gaming, exposition …

Animations – Mois du Jeu Vidéo

Exposition – À la découverte du manga

Du 30 octobre au 4 novembre, venez découvrir, sous la pyramide de la Mairie, une exposition dédiée aux mangas. Néophytes et fans avisés pourront se plonger dans l’univers de la bande dessinée japonaise.

Exposition prêtée par l’association AFUJI

Entrée libre, sur les heures d’ouverture de la mairie.

Atelier numérique – initiation à la création graphique numérique – 25 octobre

Venez rencontrer l’illustrateur du recueil Contes et Légendes des mondes célestes, Jean Baptiste Van der Heyden et essayez-vous à la création graphique numérique.

Gratuit, à partir de 10 ans, sur inscription, de 14 à 17 h, à la Médiathèque Varennes-Vauzelles

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe© – 26 octobre

Participez au tournoi Mario Karet 8 Deluxe© organisé le jeudi 26 octobre à la médiathèque de Varennes-Vauzelles, de 14h30 à 17h30.

Les 4 meilleurs joueurs du tournoi, agés de 10 à 17 ans représenteront Varennes-Vauzelles lors de la grande finale, qui se tiendra le 18 novembre, à l’auditorium du Centre culturel Jean Jaurès, de 10h à 17h.

La participation est gratuite à condition d’être abonnée au réseau des médiathèques.

Les présélections et la finale sont ouvertes aux jeunes âgés de 10 à 17 ans (âge en cours au moment de l’inscription au tournoi).

Les participants et gagnants des éditions précédentes peuvent se réinscrire.

Attention les manettes vont chauffer pour gagner le trophée du Mois du Jeu vidéo ! Les trois meilleurs joueurs se verront attribuer des bons d’achat d’une valeur de 100€, 60 € et 40 €.

Règlement et bulletin d’inscription disponible en ligne auprès du réseau des médiathèques de l’agglomération.

Atelier numérique – Salon de lectures du futur – 19 novembre

Vous souhaitez vivre des expériences de lecture inédites. Cet atelier est fait pour vous.

Manon Uthurry de l’association La Souris grise vous fera découvrir des livres de papier qui se prolongent sur tablettes, d’autres qui s’animent en réalité augmentée, autant de manière de lire et de s’amuser avec les livres.

2 séances collectives : A 11 h et à 15 h (Enfants, familial ou ado), dimanche 19 novembre, Centre Gérard Philipe

Atelier numérique : Découverte de l’application Whisperies – 19 novembre

Whisperies est une bibliothèque de livres numériques animés pour les enfants. L’application a reçu le trophée du livre numérique 2015. Chaque jour, parents et enfants peuvent découvrir des histoires inédites.

Tout public, dimanche 19 novembre, dès 9h30, Centre Gérard Philipe

Le mois du Jeu vidéo se tient avec le concours de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche Comté et de Nevers Agglomération.

