Cet évènement est passé Concours d’écriture #6 Contes et Légendes en musique Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Concours d’écriture #6 Contes et Légendes en musique Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles, 4 septembre 2023, Varennes-Vauzelles. Concours d’écriture #6 Contes et Légendes en musique 4 septembre – 4 décembre Médiathèque de Varennes-Vauzelles Plus de 8 ans, abonné à une des médiathèque de l’Agglomération, gratuit Le temps d’une histoire, vous devenez le chef d’orchestre. Votre stylo est votre baguette : en bois de rose ou en bois de charme, il fait chanter les mots dans une symphonie flamboyante.

Du 04 septembre au 04 décembre 2023, Nevers Agglomération organise son 6ème concours d’écriture, ayant pour thème Contes et Légendes en musique.

Le concours s’adresse à tous ceux qui aiment écrire, qui sont sensibles à la musicalité des phrases et à la vibration des mots.

Consulter les modalités de d’inscription et de participation sur le site internet des Médiathèques de Nevers Médiathèque de Varennes-Vauzelles Rue Louis Bodin, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-agglo.nevers.fr/concours-ecriture »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T08:00:00+02:00 – 2023-09-04T17:30:00+02:00

2023-12-04T08:00:00+01:00 – 2023-12-04T17:30:00+01:00 concours écriture Nevers Agglomération Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Médiathèque de Varennes-Vauzelles Adresse Rue Louis Bodin, 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles Departement Nièvre Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles latitude longitude 47.014018;3.146152

Médiathèque de Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-vauzelles/