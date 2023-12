Pour faire une souris verte Médiathèque de Vallet Vallet, 20 janvier 2024, Vallet.

Prenez la souris verte, mettez-là dans un chapeau, vous obtiendrez cette contée fantaisiste et originale. Mélodie la sorcière a une souris verte. Verte ne veut voir personne, elle se cache dans son doudou, une poire, un champignon, un arbre et un jardin. Dans son voyage, elle rencontre un escargot tout chaud, une souris rouge, un chat renifleur de doudous et puis surtout Verte grandit. Chants, comptines, histoires brèves inventés ou récoltés contés autour d’un habit à histoires et des objets.

Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire