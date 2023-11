Contes Inuit Médiathèque de Vallet Vallet, 1 décembre 2023, Vallet.

Contes Inuit Vendredi 1 décembre, 19h00 Médiathèque de Vallet sur inscription

Avec un costume inuit, un tambour groenlandais et quelques chants traditionnels, Céline nous conte des histoires du pays du froid, du pays des ours blancs et des phoques, des histoires qui viennent du fond des temps quand les hommes et les animaux pouvaient se comprendre…

Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:40:00+01:00

