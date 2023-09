Soirée tournoi de Skyjo Médiathèque de Vallet Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet Soirée tournoi de Skyjo Médiathèque de Vallet Vallet, 27 octobre 2023, Vallet. Soirée tournoi de Skyjo Vendredi 27 octobre, 19h00 Médiathèque de Vallet Sur inscripton Vous aimez le jeu Skyjo ? Alors ce tournoi est fait pour vous !

Venez vous affronter pour savoir qui est le roi du Skyjo !

Les règles seront rappelées au début du tournoi et seront à votre

Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Médiathèque de Vallet Adresse 16 rue Emile Gabory Ville Vallet Departement Loire-Atlantique

