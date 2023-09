Lecture à voix haute et pratique théâtrale Médiathèque de Tilh Tilh, 25 novembre 2023, Tilh.

Tilh,Landes

Autour de l’œuvre Journal d’un Corps de Daniel Pennac, donnez voix !

Initiez-vous aux outils de la lecture à haute voix haute (diction, timbre, tonalité, respiration…).

Organisé avec le théâtre des Chimères

Gratuit / Sur réservation.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

Médiathèque de Tilh

Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine



Give voice to Daniel Pennac’s Journal d’un Corps!

Learn how to read aloud (diction, timbre, tone, breathing?).

Organized with Théâtre des Chimères

Free / On reservation

¡Pon tu voz al Journal d’un Corps de Daniel Pennac!

Aprenda a leer en voz alta (dicción, timbre, tono, respiración, etc.).

Organizado con el Théâtre des Chimères

Gratuito / reserva obligatoria

Mit dem Werk Journal d’un Corps von Daniel Pennac, geben Sie Ihre Stimme ab!

Lernen Sie die Werkzeuge des Vorlesens kennen (Diktion, Klangfarbe, Tonlage, Atmung?).

Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Théâtre des Chimères

Kostenlos / Mit Reservierung

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans