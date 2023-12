Nuit de lecture Médiathèque de Thouars Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Nuit de lecture Médiathèque de Thouars Talence, 18 janvier 2024, Talence. Nuit de lecture Jeudi 18 janvier 2024, 17h30 Médiathèque de Thouars Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T17:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T17:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00 UNE ÉDITION SUR LE THÈME DU CORPS Les 8e Nuits de la lecture sont consacrées au corps : une manière de faire écho aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été, mais pas seulement !

Le corps est un sujet intemporel et universel qui permet de multiples déclinaisons dans tous les domaines de la culture. UNE BELLE NUIT À THOUARS Vendredi 19 janvier à partir de 17h30 à la médiathèque de Thouars, de nombreuses animations vous attendent : des lectures pour les enfants de 0 à 10 ans, des ateliers, une fresque collaborative, des jeux avec Ludiloisirs, un atelier « Faites bouger votre corps » avec des parties de Just Dance !

Une restauration légère sera proposée sur place. Informations Vendredi 19 janvier 2024 de 17h30 à 22h

Médiathèque de Thouars

Entrée libre

Certaines animations sont sur réservation Organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre (CNL), du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées.

