Atelier et dégustation mettant à l’honneur la pomme de terre Médiathèque de Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Thouaré-sur-Loire Atelier et dégustation mettant à l’honneur la pomme de terre Médiathèque de Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire, 16 septembre 2023, Thouaré-sur-Loire. Atelier et dégustation mettant à l’honneur la pomme de terre Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque de Thouaré-sur-Loire « Ré insuffler » de la poésie dans une pomme de terre ? C’est possible ! C’est ce que Camille Orlandini, designer culinaire, vous proposera lors de cet atelier.

Elle animera un atelier de pratique culinaire autour de la pomme de terre : épluchez, cuisez, écrasez, dégustez, vivez une expérience collective et pleine de surprises ! Cette année, à Thouaré-sur-Loire, place aux plaisirs culinaires autour du thème « Patrimoine gourmand ».

>> Programme complet de la Semaine du patrimoine à retrouver sur le site de la ville dès début septembre : https://www.thouare.fr/ Médiathèque de Thouaré-sur-Loire 23 bis rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 85 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 85 90 60 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-thouare.fr »}] [{« link »: « https://www.thouare.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Camille Orlandini Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Thouaré-sur-Loire Autres Lieu Médiathèque de Thouaré-sur-Loire Adresse 23 bis rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire Ville Thouaré-sur-Loire Departement Loire-Atlantique Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire

Médiathèque de Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouare-sur-loire/