Exposition « Figures de pub » des Archives départementales de Loire-Atlantique 15 – 17 septembre Médiathèque de Thouaré-sur-Loire Exposition visible du mardi 12 au dimanche 17 septembre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

L’exposition « Figures de pub » est consacrée aux figures de la publicité à Nantes et dans le département de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres (1870- 1940). Nantes et la Loire-Atlantique ont un passé industriel important qui a marqué la mémoire collective. C’est pourquoi les Archives départementales proposent une exposition ludique et grand public autour des figures de la publicité des sociétés ligériennes. Ces figures, dont quelques-unes sont encore bien connues, croisent l’histoire industrielle et la création artistique.

Du cuisinier Amieux à la cantinière Cassegrain, de la Renommée Lefèvre-Utile au Breton de BN, l’industriel et le publicitaire utilisent des images inédites ou communes mises ici en lumière par l’intermédiaire de sources originales conservées aux Archives départementales.

Cette année, à Thouaré-sur-Loire, place aux plaisirs culinaires autour du thème « Patrimoine gourmand ».

>> Programme complet de la Semaine du patrimoine à retrouver sur le site de la ville dès début septembre : https://www.thouare.fr/

Médiathèque de Thouaré-sur-Loire 23 bis rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 85 90 60 [{« link »: « https://www.thouare.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00