Lecture musicale et Atelier créatif « La Balade des Petits Hérissons » Médiathèque de Thiberville Thiberville, 21 août 2023

Lecture musicale et Atelier créatif « La Balade des Petits Hérissons » 21 – 25 août Médiathèque de Thiberville Animation gratuite sur inscription obligatoire (30 places maximum), aucun matériel à prévoir, pour un public de 5 à 8 ans.

Après une brève présentation de l’atelier, les enfants inscrits entrent dans la salle, dans une pénombre relative (cette pénombre ferait écho à la nuit pendant laquelle sortent les hérissons). Dans un coin resterait allumé un livre de lumière, pour marquer le temps de la lecture qui s’annonce ; puis introduction en musique avec une chanson (Le blues du hérisson) accompagnée au ukulélé. S’en suit la lecture de l’album « Le Voyage de Titi » au format kamishibai, et clôture en musique avec la même chanson. Puis on passe à la partie créative, où les enfants reçoivent un morceau de carton prédécoupé en forme de hérisson, et peuvent choisir la laine de la couleur de leur choix pour ensuite confectionner les piquants du hérisson (possibilité d’ajouter le museau et l’œil par eux-mêmes s’ils le souhaitent).

Médiathèque de Thiberville Rue de Bernay 27230 Thiberville Thiberville 27230 Eure Normandie http://new.mabib.fr/media-thiberville/ https://www.facebook.com/mediathiberville Médiathèque de Thiberville, place en plein centre-ville et ouverte en avril 2022, dans l'ancienne salle des votes, propose un espace d'environ 100m2 dédié à la culture et à la lecture publique. On y trouve un espace adulte, un espace Jeunesse, un espace Presse, un espace Audiovisuel, un espace Informatique et divers fonds spécifiques (jeux de société, livres audio, etc). Présence de deux parkings, accès aux PMR, toilettes et WIFI publics.

2023-08-21T14:00:00+02:00 – 2023-08-21T17:00:00+02:00

2023-08-25T14:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00

