Récréatives musicales Médiathèque de Soustons Soustons, 28 février 2024, Soustons.

Soustons,Landes

C’est l’heure de partager un moment en musique avec votre enfant.

Sur réservations.

En partenariat avec la Maison des Citoyens..

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Time to share a musical moment with your child.

Reservations required.

In partnership with Maison des Citoyens.

Tiempo para compartir un momento musical con su hijo.

Reserva obligatoria.

En colaboración con la Maison des Citoyens.

Es ist Zeit, mit Ihrem Kind einen musikalischen Moment zu teilen.

Nur mit vorheriger Reservierung.

In Partnerschaft mit dem Maison des Citoyens.

