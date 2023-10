Book Club Ado Médiathèque de Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons Book Club Ado Médiathèque de Soustons Soustons, 23 février 2024, Soustons. Soustons,Landes Spécial musique.

Sur réservations.

A partir de 11 ans..

2024-02-23 fin : 2024-02-23 . EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Music special.

Reservations required.

Ages 11 and up. Especial música.

Reserva obligatoria.

Para niños a partir de 11 años. Speziell für Musik.

Nach vorheriger Reservierung.

Ab 11 Jahren. Mise à jour le 2023-10-17 par OTI LAS Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Médiathèque de Soustons Adresse Médiathèque de Soustons Place des Arènes Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Médiathèque de Soustons Soustons latitude longitude 43.7516632;-1.3262654

Médiathèque de Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/