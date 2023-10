Atelier Platines Médiathèque de Soustons Soustons, 21 février 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Participez à l’atelier platine en partenariat avec le Conservatoire des Landes.

Sur réservations.

A partir de 10 ans..

2024-02-21 fin : 2024-02-21 17:00:00. EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join the platinum workshop in partnership with the Conservatoire des Landes.

Reservations required.

Ages 10 and up.

Participe en el taller de platino en colaboración con el Conservatorio de las Landas.

Reserva previa.

A partir de 10 años.

Nehmen Sie am Platin-Workshop in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire des Landes teil.

Nur mit vorheriger Reservierung.

Ab 10 Jahren.

