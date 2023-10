Lecture musicale « Free Queens » Médiathèque de Soustons Soustons, 18 février 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Avec Marie Ledun (auteur) et Frédérique Goichon (harpiste).

Sur réservations..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



With Marie Ledun (author) and Frédérique Goichon (harpist).

Reservations required.

Con Marie Ledun (autora) y Frédérique Goichon (arpista).

Reserva obligatoria.

Mit Marie Ledun (Autorin) und Frédérique Goichon (Harfenistin).

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OTI LAS