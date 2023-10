Conférence musicale Médiathèque de Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons Conférence musicale Médiathèque de Soustons Soustons, 10 février 2024, Soustons. Soustons,Landes Participez à une conférence musicale avec la Compagnie Pulcinella « Pink Floyd ».

Sur réservations..

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join Compagnie Pulcinella for a musical lecture on « Pink Floyd ».

Reservations required. Únase a la Compagnie Pulcinella para una conferencia musical sobre Pink Floyd.

Es necesario reservar. Nehmen Sie an einer musikalischen Konferenz mit der Compagnie Pulcinella « Pink Floyd » teil.

