Réalité virtuelle Médiathèque de Soustons Soustons, 27 janvier 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Venez tester la réalité virtuelle !

Sur réservation..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and try out virtual reality!

Reservations required.

¡Venga a probar la realidad virtual!

Es necesario reservar.

Kommen Sie und testen Sie die virtuelle Realität!

Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OTI LAS