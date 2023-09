Comité de lecture Médiathèque de Soustons Soustons, 16 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez partager vos coups de cœur et découvrir de nouvelles lectures !

Ados / Adultes

Sur inscriptions.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share your favorites and discover new reads!

Teens / Adults

On registration

Venga a compartir sus favoritos y a descubrir nuevas lecturas

Adolescentes / Adultos

En inscripción

Kommen Sie und teilen Sie Ihre Favoriten und entdecken Sie neue Lektüre!

Jugendliche / Erwachsene

Auf Anmeldungen

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS