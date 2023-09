Conversation en gascon Médiathèque de Soustons Soustons, 15 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Très ludique, cette proposition offre la possibilité à chacun de discuter en groupe, d’enrichir son vocabulaire ou simplement d’écouter.

Pour les ados et les adultes..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 18:30:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Very playful, this proposal offers the possibility to everyone to discuss in group, to enrich his vocabulary or simply to listen

For teens and adults.

Es una forma muy divertida de debatir en grupo, de enriquecer el vocabulario o simplemente de escuchar

Para adolescentes y adultos.

Dieser Vorschlag ist sehr spielerisch und bietet jedem die Möglichkeit, in der Gruppe zu diskutieren, sein Vokabular zu erweitern oder einfach nur zuzuhören

Für Teenager und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI LAS