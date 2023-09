L’heure du conte Médiathèque de Soustons Soustons, 9 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

L’heure du conte – proposé par vos bibliothécaires

Dès 4 ans

Sur inscriptions.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:30:00. EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Story time – offered by your librarians

From 4 years old

On registration

La hora del cuento, ofrecida por los bibliotecarios

A partir de 4 años

Al registrarse

Die Märchenstunde – angeboten von Ihren Bibliothekaren

Ab 4 Jahren

Nach Anmeldung

