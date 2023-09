Escape Game Médiathèque de Soustons Soustons, 9 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez jouer en famille ou entre amis avec l’escape game créé et animé par les ados de l’Espace Jeunes de Soustons..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and play with your family or friends in the escape game created and run by teenagers from the Espace Jeunes de Soustons.

Ven a jugar con tu familia o amigos al juego de escape creado y dirigido por adolescentes del Espace Jeunes de Soustons.

Spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden das Escape Game, das von den Jugendlichen des Jugendzentrums von Soustons kreiert und animiert wurde.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS