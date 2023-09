Blind test Médiathèque de Soustons Soustons, 8 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez tester votre culture sur ce blind test musical et artistique..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:30:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and test your culture in this musical and artistic blind test.

Venga y ponga a prueba su cultura en esta prueba a ciegas musical y artística.

Testen Sie Ihre Kultur bei diesem musikalischen und künstlerischen Blindtest.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS