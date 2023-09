Découvrez Picasso en jouant Médiathèque de Soustons Soustons, 3 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Présentation du peintre Pablo Picasso et petits jeux sur tablette..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 15:00:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the painter Pablo Picasso and games on the tablet.

Presentación del pintor Pablo Picasso y juegos en una tableta.

Vorstellung des Malers Pablo Picasso und kleine Spiele auf dem Tablet.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS