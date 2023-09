Les oies musiciennes Médiathèque de Soustons Soustons, 29 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Jeu de l’oie musical géant en équipe. Le but est d’arriver le premier au totem en répondant aux questions du maitre du jeu. Le parcours est semé d’épreuves allant du gage à l’énigme, du défi au piège…

A partir de 6 ans.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Giant musical goose game for teams. The aim is to be the first to reach the totem pole by answering the game master’s questions. The course is strewn with tests ranging from dares to riddles, from challenges to traps…

Ages 6 and up

Juego musical gigante de la oca en equipos. El objetivo es llegar el primero al tótem respondiendo a las preguntas del maestro del juego. El recorrido está sembrado de pruebas que van de los retos a las adivinanzas, de los desafíos a las trampas…

A partir de 6 años

Ein riesiges musikalisches Gänsespiel für Teams. Das Ziel ist es, als Erster am Totem anzukommen, indem man die Fragen des Spielleiters beantwortet. Der Weg ist mit Prüfungen gespickt, die vom Pfand bis zum Rätsel, von der Herausforderung bis zur Falle reichen…

Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS