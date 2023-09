Jeux de société « Univers magique » Médiathèque de Soustons Soustons, 11 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Jeux de société à partir de 7 ans sur le thème de l’Univers magique..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 16:30:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Board games for ages 7 and up on the theme of the Magical Universe.

Juegos de mesa para niños a partir de 7 años sobre el tema del Universo Mágico.

Gesellschaftsspiele ab 7 Jahren zum Thema « Magisches Universum ».

