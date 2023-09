Conférence musicale « Le cirque d’hier et d’aujourd’hui » Médiathèque de Soustons Soustons, 30 septembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Dans le cadre du spectacle « Hedy Lamarr » du Cirque Le Roux et Allan Sartori, venez découvrir l’histoire du cirque lors d’une conférence passionnante animée par Léa De Truchis..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:00:00. EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Cirque Le Roux and Allan Sartori’s « Hedy Lamarr » show, come and discover the history of the circus at a fascinating conference hosted by Léa De Truchis.

En el marco del espectáculo « Hedy Lamarr » del Cirque Le Roux y Allan Sartori, venga a descubrir la historia del circo en una apasionante conferencia a cargo de Léa De Truchis.

Im Rahmen der Aufführung « Hedy Lamarr » des Cirque Le Roux und Allan Sartori erfahren Sie in einem spannenden Vortrag unter der Leitung von Léa De Truchis mehr über die Geschichte des Zirkus.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS