Exposition des ateliers de l’Art & Création Médiathèque de Soustons Soustons, 17 août 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Les adhérents de l’association L’Art et Création Soustons exposent à la Médiathèque de Soustons certaines de leurs œuvres réalisées pendant l’année dans les ateliers d’Aquarelle, Arts plastiques, Dessin, Mosaïque et Peinture (ados, adulte et enfants)..

2023-08-17 fin : 2023-09-06 . .

Médiathèque de Soustons Place des arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Members of the L’Art et Création Soustons association are exhibiting at the Médiathèque de Soustons some of their works created during the year in the Watercolor, Plastic Arts, Drawing, Mosaic and Painting workshops (teens, adults and children).

Los miembros de la asociación L’Art et Création Soustons exponen en la Mediateca de Soustons algunos de sus trabajos realizados durante el año en los talleres de Acuarela, Artes Plásticas, Dibujo, Mosaico y Pintura (adolescentes, adultos y niños).

Die Mitglieder des Vereins L’Art et Création Soustons stellen in der Mediathek von Soustons einige ihrer Werke aus, die sie im Laufe des Jahres in den Workshops Aquarell, Bildende Kunst, Zeichnen, Mosaik und Malerei (Teenager, Erwachsene und Kinder) geschaffen haben.

Mise à jour le 2023-08-19 par OTI LAS